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السبت 27 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

شيرين رضا: كواليس فيلم «مقسوم» كانت ممتعة

شيرين رضا
شيرين رضا
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أعربت الفنانة شيرين رضا، عن سعادتها بكواليس فيلم «مقسوم»، مشيرة إلى أن جميع أبطال الفيلم أصدقاء وهذا أضفى سعادة على الأجواء.

وأشارت شيرين رضا، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد، قائلة: «الكواليس كانت حلوة قوي ولذيذة لأن إحنا ستات وكلنا صحاب وروحنا أسوان انبسطت قوي».

فيلم مقسوم، بطولة ليلى علوي، شيرين رضا، سما إبراهيم، عمرو وهبة، سارة عبد الرحمن، سيد رجب ضيف شرف، من تأليف هيثم دبور، وإخراج كوثر يونس، وينافس حاليًا في دور العرض السينمائي بموسم إجازة نصف العام.
 

شيرين رضا مقسوم ليلى علوي