300 ناشئ يشاركون في حفل افتتاح بطولة كأس العالم للجمباز

أعلن اتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين عن مشاركة 300 ناشئ فى حفل افتتاح بطولة كأس العالم للجمباز الفني القاهرة 2024 مقسمين إلى 150 لاعبا و 150 لاعبة من 37 هيئة ومؤسسة رياضية علي مستوي الجمهورية.

ويقام حفل افتتاح البطولة 15 فبراير المقبل علي مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

ومن جانبه أكد الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي أن مشاركة الناشئين فى حفل أفتتاح بطولة كأس العالم يجعلهم فخورين بالمشاركة فى هذا الحدث العالمي.

وأضاف أمين أن اتحاد الجمباز دائما يعمل علي تواصل الأجيال من أجل استكمال المسيرة ومشاركة الناشئين في حفل الافتتاح يزرع لديهم الانتماء وقدرتهم فى المستقبل علي المشاركة فى بطولة كأس العالم كأحد أبطال اللعبة.

وأعرب أمين عن فخره بما وصل إليه اتحاد اللعبة خلال الفترة الماضية التي كان ثمارها تتويج العديد من اللاعبين المصريين واعتلائهم منصات التتويج.

وتنظم مصر بطولة كأس العالم للجمباز القاهرة 2024 والمؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024 والمقرر إقامتها خلال الفترة من 15 وحتى 18 فبراير المقبل على مجمع صالات استاد القاهرة الدولي.

وتشهد نسخة هذا العام من البطولة مشاركة 70 دولة بإجمالي 293 لاعبا ولاعبة كأكبر عدد من الدول في بطولات كأس العالم يمثلهم جميع أبطال العالم العالميين والأولمبيين.

وكان الاتحاد الدولي للجمباز قد منح مصر في وقت سابق شرف استضافة البطولة على مدار ثلاث سنوات متتالية 2022 و2023 و2024 مع قطر وألمانيا وأذربيجان.