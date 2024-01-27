انطلاق مسابقة «نوال مصطفى لرائدات الأعمال 2024».. تحت شعار مشغولات يدوية بأنامل مصرية

أعلنت جمعية أطفال السجينات فتح باب التقدم لـ«مسابقة نوال مصطفى لرائدات الأعمال 2024» في نسختها الخامسة، والتي تحمل شعار مشغولات يدوية بأنامل مصرية تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي.



اوضحت الكاتبة نوال مصطفى رئيس ومؤسس جمعية أطفال السجينات أن المسابقة تهدف لتمكين النساء إقتصاديًا إلى جانب اكتشاف المواهب المصرية التي تجمع بين مهارات العمل اليدوي وإدارة المشروعات القادرة على المنافسة العالمية، لذا تستهدف جميع رائدات الأعمال اللاواتي يعملن بمجال المشغولات اليدوية، مضيفة أنها كل عام تحرص أن يأتي حفل توزيع الجوائز مع أعياد المرأة في شهر مارس.



وحول تخصيص المسابقة في دورتها الخامسة عن الحرف اليدوية، قالت الحاصلة على جائزة الأميرة سبيكة لتمكين المرأة العالمية، أن المسابقة هذا العام تهدف لإظهار التراث والهوية المصرية إلى جانب اكتشاف السيدات الرائدات بهذا المجال الذي يعد مصدر جذب للاستثمار وللمستهلك المحلي والعالمي.



وتقول الكاتبة نوال مصطفى، إن فكرة المسابقة جاءت إليها، بعد جائحة كورونا «كوفيد -19» العالم، وتسببت في توقف الكثير من المشروعات الصغيرة والمتوسطة للعديد من السيدات، نتيجة الاجراءات الإحترازية وسياسة التباعد الاجتماعي، وتحظى المسابقة بإقبال كبير من كافة محافظات مصر، إذ تتيح الفرص لدعم النساء أصحاب الابتكارات والمشروعات الصغيرة.



وتضيف الكاتبة "نوال مصطفى" أن الدورات الأربع الماضية من المسابقة كانت مشجعة جدًا، بعد أن استطاعت سيدات من مختلف محافظات مصر مثل الأقصر وسوهاج وواحة سيوة، الفوز بالمراكز الثلاثة الأولى، وليس هذا فقط بل أن العديد من الأفكار المتبكرة والجديدة كان لها حظ وافر في حصد جوائز المرات الأربع الماضية.

وتستهدف المسابقة صاحبات الحرف اليدوية ممن تجاوزن 18 عاما بجميع محافظات مصر، وأن يكون المشروع قائم بالفعل وذو صفة رسمية، وأن المشروعات تمتلك القدرات التنافسية والمواصفات التي تمكنها من التصدير للخارج، والأوراق المطلوبة للمسابقة (ملخص فكرة المشروع، دراسة جدوى بسيطة للمشروع وصورة من البطاقة الشخصية، إرسال سابقة أعمال أو سيرة ذاتية إن وجدت، وعلى أن يكون آخر موعد لتلقى الطلبات المشاركة الجمعة 10 فبراير 2024.



وفي الدورة الماضية حصلت على المر كز الأول "آمال حسين" من محافظة الغربية عن مشروع أفريكان وومن لـ"منتجات للمرأة والطفل" والذي يشمل 3 خطوط إنتاج هما أماليا لتصنيع الشنط الحريمي والبناتى والأولادي، و"أماني حماد" على المركز الثاني من محافظة الغربية عن مشروع "مانو لاين" والمتخصص في تصنيع منتجات جلدية من الجلد الطبيعي مزودة بإكسسوار من النحاس، وحصلت على المركز الثالث "رحاب تاج الدين" من محافظة أسوان عن مشروع "تونجلي" للسجاد اليدوي.



وفي الدورة الثالثة من المسابقة 2022؛ حصلت على المركز الأول «راندا سيف» من محافظة الوادي الجديد عن مشروع ركن الطبيعة لـ«إعادة تدوير مخلفات النخيل»، و«أمل علي» على المركز الثاني من محافظة القاهرة عن مشروع «قصاقيص كرافت» لإعادة تدوير مخلفات القماش، وحصلت على المركز الثالث «أماني علي» من محافظة مطروح عن مشروع «نوارة» لمختلف منتجات الهاند ميد المستوحاه من الطراز السيوي.



أما في الدورة الثانية 2021، حصلت على المركز الأول هدير صبيح من محافظة المنوفية عن مشروع جرين فاشون لـ«إعادة تدوير بواقي مصانع الأقمشة لمنتجات صديقة للبيئة»، وأماني عبدالناصر على المركز الثاني من محافظة سوهاج عن مشروع «راسيات» لمختلف فنون التطريز اليدوي، وحصلت على المركز الثالث علا بشير من محافظة الجيزة عن لعبة «اصنع صديقك المفضل» التي تخاطب الجانب الفكري والنقدي والنفسي لدى الأطفال