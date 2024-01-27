محافظ المنوفية يتابع انطلاق أعمال الموجة الـ22 لإزالة التعديات على الأراضي

أعلن اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون، عن انطلاق الموجة الــ 22 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف، وذلك اعتباراً من اليوم السبت الموافق 27 يناير الجاري وحتي 12 أبريل 2024، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة تضافر الجهود والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية وجهات الولاية ووحدة المتغيرات المكانية لتذليل المعوقات وتقديم كافة التيسيرات والدعم اللوجستي لتحقيق المستهدف من الموجه بكل حسم وفق الجداول الزمنية المحددة.

هذا وقد أكد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بتوفير المعدات والأجهزة اللازمة لتنفيذ كافة الإزالات والمتابعة الميدانية المستمرة على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى وتفعيل محاضر التبوير للحالات التي تم تنفيذ الإزالة ولم تعود لطبيعتها الزراعية مرة أخرى ، فضلاً عن الاستمرار في الرصد الفوري لكافة المخلفات أو أية تعديات فى المهد وإزالتها فوراً تحقيقاً للصالح العام مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة ، مؤكداً ضرورة توثيق أعمال الإزالة وإعداد تقارير يومية دقيقة ومفصلة بما تم إزالته على أرض الواقع .

فيما أوضح محافظ المنوفية أن الوحدات المحلية بنطاق مراكز ومدن المحافظة شهدت اليوم حملات مكثفة لإزالة التعديات على الرقعة الزراعية وأراضي أملاك الدولة وحالات البناء بدون ترخيص ، لافتاً أنه لن يتم التهاون في محاسبة أي مسئول يتقاعس عن تنفيذ واجبه الوظيفي ، مشيراً الي استمرار تفعيل غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والتنسيق المباشر مع غرفة العمليات المركزية بالديوان العام للتعامل الفورى مع حالات الإبلاغ عن أية تعديات جديدة ، وأكد المحافظ أنه يتابع عن كثب الحالة العامة لتنفيذ أعمال الموجة الــ 22 من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام للوقوف على التعامل اللحظي مع التعديات المخالفة تنفيذاً لدولة القانون.

يذكر أن الموجة الــ 22 سيتم تنفيذها علي 3 مراحل، المرحلة الأولى بدأت عملها اليوم ومستمرة حتى 16 فبراير القادم، والمرحلة الثانية ستبدأ عملها في 24 فبراير وحتى 15 مارس القادم، أما المرحلة الثالثة ستبدأ عملها في 23 مارس القادم وحتى 12 أبريل 2024 .

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