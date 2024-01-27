السجن المشدد 10 سنوات لتاجر أستروكس في المرج

قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المشدد 10 سنوات لمتهم بالاتجار في مخدر الأستروكس وتعاطي الحشيش بمنطقة المرج.

ألقى قسم شرطة المرج، القبض علي المتهم ا.ع.م عاطل، حيث أنه أثناء مرور دورية أمنية وتفتيشه تبين العثور علي المواد المخدرة واعترف بترويج المواد المخدرة علي الشباب والمراهقين وسائقي التوك توك والمبالغ المالية بحوزته هي حصيلة الاتجار فيها والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بالعملاء، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.