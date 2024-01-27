الشرطة تطارد ثالثهما.. حبس عاطلين متهمين باختطاف فتاة واغتصابها بالمرج

أمرت نيابة المرج، اليوم السبت، بحبس عاطلين لاتهامهما باختطاف فتاة واغتصابها داخل منزل مهجور بدائرة قسم شرطة المرج 4 ايام علي ذمة التحقيقات، وأمرت بسرعة ضبط متهم ثالث هارب وتوقيع الكشف الطبي علي المجني عليها لبيان هل تعرضت لاعتداء جنسي من عدمه.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض علي شخصين في اختطاف فتاة واغتصابها بدائرة قسم المرج.

كان قسم شرطة المرج تلقي بلاغا يفيد العثور على فتاة في حالة إعياء شديد، وعلي الفور انتقلت الاجهزة الامنية إلى مكان البلاغ وتبين العثور علي فتاه في العقد الثاني من عمرها مصابة بسحجات في أنحاء جسدها وجزء من ملابسها ممزق.

وقالت الفتاة انها اثناء سيرها في الشارع أشهر 3 شباب من أهل منطقتها السلاح في وجهها ثم اقتادوها بالتهديد لمنطقة مهجورة وقيدوها ثم جردوها من ملابسها وتناوبوا اغتصابها لمدة ساعتين وتعدوا عليها بالضرب المبرح حتي لا تعترف عليهم.

بإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة تم التوصل إليهم وبإعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن من ضبط اثنين من المتهمين وفر الثالث هاربا، واعترفا بواقعة الاغتصاب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

