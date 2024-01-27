نائب: التواصل بين السيسي وبايدن يعكس دور مصر المحوري في حل القضية الفلسطينية

قال النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن اتصال الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الأمريكي جو بايدن بشأن القضية الفلسطينية يعكس دور مصر المحوري في حل القضية الفلسطينية ورفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم.

وأوضح مهران، في تصريحات صحفية له، أن الاتصالات المستمرة بين الرئيس السيسي ونظيره الأمريكي تأكيد على دور مصر الفعال في تحقيق أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط.

وأكد رئيس صحة الشيوخ، أن مصر قامت بدور كبير وبذلت جهودا سياسية ودبلوماسية وإغاثية لاحتواء التطورات منذ بداية الأزمة، وحققت تقدما ملموسا ونجاحات متعددة لإدخال المساعدات إلي قطاع غزة.

وأشار النائب الدكتور علي مهران، إلى أن أن مصر دعمت ولا تزال فلسطين قضية وشعبًا سواء كان بالدعم المباشر أو غير مباشر، وذلك دائما دور محورى وحيوى اتسم على مر التاريخ بالدبلوماسية النزيهة المتجردة من أي مصالح، فالهدف الرئيس للدولة المصرية خلال هذه الفترة هو دائما الحفاظ على سلامة المدنيين، وحقن الدماء، وحل القضية الفلسطينية.

ولفت رئيس صحة الشيوخ، إلى أن موقف الدولة المصرية ثابت وواضح تجاه القضية الفلسطينية ودعمها بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وتقديم كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.