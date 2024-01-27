تحقيق 96 % من المستهدف لزراعة القمح بالشرقية.. فيديو

قال المهندس أشرف نصير، مدير عام الزراعة بالشرقية، إن محافظة الشرقية تعتبر من أكبر المحافظات في زراعة القمح بالجمهورية، حيث تقوم بزراعة حوالي 394 ألف فدان، مشيرًا إلى أنه تم الوصول لتحقيق حوالي 96% من هذا المستهدف.

وأضاف "نصير" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يامصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم السبت، أن الدولة تولي اهتمام بزيادة محصول القمح للعمل على زيادة الإنتاج سواء بزيادة إنتاجية الفدان أو الزيادة الأفقية بزياد المساحة المنزرعة، موضحًا أنه يتم تشجيع المزارعين على زراعة القمح لمواجهة الزيادة المضطردة في عدد السكان وزيادة الطلب على القمح ومنتجاته.

وتابع، أن محافظة الشرقية العام الماضي كانت من أكبر المحافظات التي قامت بتوريد القمح العام الماضي، حيث وردت 580 ألف طن من القمح للصوامع والشون.

وأردف، مدير عام الزراعة بالشرقية إلى أن زيادة الإنتاجية تم من خلال التعاون مع مراكز البحوث الزراعية واستخدام أحدث النظم في الزراعة، مضيفًا أن حصاد محصول القمح سيتم بعد عيد الفطر، موضحًا أن الإرشاد الزراعي يعمل على قدم وساق بجانب المكافحة، حيث يتم عمل ندوات إرشادية بشكل مستمر.