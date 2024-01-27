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السبت 27 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

لص حاول سرقة محول كهرباء فمات داخله بأبو النمرس

أرشيفيه
أرشيفيه
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لفظ عاطل أنفاسه الأخيرة صعقا بالكهرباء داخل محول كهرباء حاول سرقة محتوياته بدائرة مركز شرطة أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة.

تلقي المقدم مصطفي المهدي رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة أحد الأشخاص داخل محول كهرباء بمنطقة زراعية بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة شاب وبعمل التحريات تبين أنه أثناء محاولة المتوفي سرقة محتويات المحول لقي مصرعه صعقا بالكهرباء، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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