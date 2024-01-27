بالصور.. زيارة أفواج سياحية من الأرجنتين والصين إلى هرم هوارة بالفيوم

حرصت ادارة الوعى الاثري بمنطقة آثار الفيوم بقيادة نرمين عاطف مديرة ادارة الوعى الأثري على رصد حركة السياحة ومتابعتها بصورة دورية، لدورها الكبير في دعم الاقتصاد وتنشيط حركة السياحة والترويج السياحي للمعالم الأثرية بمحافظة الفيوم.

حيث شهد هرم هوارة بمحافظة الفيوم زيارة أفواج سياحية من امريكا لزيارة المنطقه والأستمتاع بجمال المنطقة الأثرية .

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات قيادات وزارة السياحة والآثار، بضرورة الاهتمام بالمناطق الاثرية وتنشيط حركة السياحة، وذلك تحت إشراف الدكتور علي البطل مدير عام اثار الفيوم وحسين عبد القادر مدير المنطقة.



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