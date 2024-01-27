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السبت 27 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالصور.. زيارة أفواج سياحية من الأرجنتين والصين إلى هرم هوارة بالفيوم

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
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حرصت ادارة الوعى الاثري بمنطقة آثار الفيوم بقيادة نرمين عاطف مديرة ادارة الوعى الأثري على رصد حركة السياحة ومتابعتها بصورة دورية، لدورها الكبير في دعم الاقتصاد وتنشيط حركة السياحة والترويج السياحي للمعالم الأثرية بمحافظة الفيوم.

حيث شهد هرم هوارة بمحافظة الفيوم زيارة أفواج سياحية من امريكا لزيارة المنطقه والأستمتاع بجمال المنطقة الأثرية .

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات قيادات  وزارة السياحة والآثار، بضرورة الاهتمام بالمناطق الاثرية وتنشيط حركة السياحة، وذلك تحت إشراف الدكتور علي البطل مدير عام اثار الفيوم وحسين عبد القادر مدير المنطقة.
 

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المناطق الأثرية بمحافظة الفيوم زيارة أفواج سياحية بالفيوم افواج من الأرجنتين والصين هرم هوارة بالفيوم منطقة اثار الفيوم