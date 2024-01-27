بالصور.. نشاط مكثف للرياضة بجنوب سيناء خلال إجازة نصف العام

كثفت مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، والمراكز الشبابية التابعة لها من أنشطتها المختلفة خلال أجازة نصف العام، حيث نفذت المديرية (إدارة تمكين الشباب) بالتعاون مع الإدارة المركزية لتمكين الشباب وصندوق الأمم المتحدة للسكان ، ومؤسسة اتجاه ، أنشطة أندية السكان، جلسة فيلم للتوعية عن تنظيم الأسرة ضمن أنشطة أندية السكان بمركز التنمية الشبابية بشرم الشيخ .

ويهدف المشروع إلى رفع الوعي بقضايا السكان من خلال مجموعة من الجلسات التفاعلية والفعاليات الرياضية وجلسات الغناء والعروض المسرحية للشباب بأندية السكان ويهدف التدريب إلى رفع الوعي المجتمعي بموضوعات الصحة الإنجابية ومناقشة قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، صحة المراهقين، زواج الاطفال، تنظيم الأسرة وختان الإناث.

ويتولى تنفيذ الجلسات مجموعة من الكوادر الشبابية المتميزة التي قام المشروع بتدريبهم على المحتوى العلمي الخاص بالمشروع كما أن اندية السكان تعمل كمراكز رفع وعي مجتمعي داخل مراكز الشباب بالمحافظات ، فهي أماكن مجهزة للقيام بالأنشطة التدريبية التي تقدم باستخدام تقنيات الرياضة والمسرح التفاعلي والغناء والأفلام، وذلك بهدف الوصول إلى جميع مراكز الشباب.

تحت رعايه اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء و الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب و الرياضه و بتوجيهات محمد فتحي توفيق وكيل الوزاره و متابعه احمد عبد العزيز وكيل المديرية .

وفي سياق آخر نفذ مركز شباب الساحل جلسة برلمانية لأعضاء برلمان للشباب، تناولت الجلسة خطة العمل المستقبلية و عن نشأة مجلس النواب، و مهامه و أعضائه و الهيئه المكتب ، و مناقشه طرق عمل طلبات احاطه ، و السؤال كأدوات رقابة برلمانية تجهيزًا لعرضها في الجلسة المقبلة .

بدعم من وزارة الشباب و الرياضه لبناء جيل لديه القدرة على القيادة والتمكن من استخدام الأدوات البرلمانية الصحيحة، بناء على تدريب ووعى ليصبحوا سفراء التنوير، أصحاب دور مستقبلي فى الحياة السياسية بناء على علم وإدراك، يبنى من الآن .

يشار إلى أهمية مشاركتهم تلك الجلسات كنموذج للحياة النيابية، وصقل خبراتهم وقدرتهم على نقل نبض الشارع و تقديم صورة كاملة عنه للتنفيذين لخدمة مجتمعهم .

وتواصلت تدريبات المشروع القومي للموهبه و البطل الاوليمبي ملاكمه ( ناشئين و واعدين و ابطال واعدين ) بالاستاد الرياضي الأسبوعية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالناشئين و دعمهم في كل المجالات .

ويتابع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بشكل متواصل، مراحل تنفيذ المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، الذي يعد أحد المشروعات القومية والواعدة للرياضة المصرية في مختلف الألعاب الرياضية، فضلًا عن كونه أحد الأهداف الإستراتيجية للوزارة في مجال اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية، والذي يأتي ضمن توجيهات القيادة السياسية بتكثيف العمل في هذا الشأن، ودوره في الكشف عن الموهوبين ورعايتهم وإعدادهم بالشكل الأمثل، كونهم أبطال المستقبل الذين سيمثلون مصر في مختلف المحافل الدولية.

و الجدير بالذكر ان رساله المشروع هي رسالة تربوية قومية فنية رياضية، ونخصص لها ميزانية كبيرة بجانب العمل علي تنمية موارد المشروع، مشيراً إلي دور اللجنة العلمية واللجنة الفنية للمشروع، والمتابعة والتقييم الدوري للنتائج المحققة للوصول إلي الأهداف المرجوة.

تحت رعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، واللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء وتوجيهات محمد فتحي توفيق وكيل الوزارة و متابعة احمد مسعد وكيل المديرية .

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