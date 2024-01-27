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السبت 27 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

البطولة الأفريقية لكرة اليد.. منتخب مصر يحلم باللقب التاسع أمام الجزائر

منتخب اليد
منتخب اليد
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يسعى منتخب مصر لكرة اليد لتحقيق لقب بطولة أفريقيا عندما يلتقي منتخب الجزائر،  مساء اليوم السبت، على صالة استاد القاهرة الدولي في نهائي بطولة أفريقيا لكرة اليد،  والتي تقام في القاهرة والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة.

ويأمل منتخب مصر في الفوز وتحقيق اللقب التاسع في تاريخه والثالث على التوالي من أجل التأهل لأولمبياد باريس، خاصة أن لائحة البطولة تنص على تأهل المنتخب الفائز بالبطولة الأفريقية لدورة الألعاب الأولمبية.

وتأهل فراعنة اليد إلى نهائي البطولة بعد الفوز على تونس في نصف نهائي البطولة بنتيجة ٣٠-٢٥، قبل الفوز على أنجولا  في ربع النهائي وقبلها تصدر المجموعة في دور المجموعات بالعلامة الكاملة.

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