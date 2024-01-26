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السبت 27 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مندوب الجامعة العربية بالأمم المتحدة: قرار العدل الدولية "إجرائى" لمنع تدهور الأوضاع

العدل الدولية
العدل الدولية
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قال السفير ماجد عبد الفتاح، المندوب الدائم للجامعة العربية لدى الأمم المتحدة، إن قرار محكمة العدل الدولية اليوم إنجاز وخطوة مهمة، ولكنه  مجرد إجراءات وقتية حمائية.

وأضاف عبدالفتاح خلال تصريحات تلفزيونية، ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، على شاشة "ON"، أن هناك توقع بإجراء وقتي لوقف إطلاق النار، ولكن لم يحدث ذلك.

وذكر أن المحكمة لا تتدخل في موضوعات وقف إطلاق النار، ولكنها تتخذ إجراءات وقتية حمائية، للحفاظ على الأوضاع لحين النظر في القضايا بموضوعية، وما حدث هو حكم إجرائى لوقت معين، لمنع تدهور الأوضاع وارتكاب جرائم إضافية، لحين النظر للناحية الموضوعية.

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