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السبت 27 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كأس الاتحاد الإنجليزي.. تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة توتنهام

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
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أعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة توتنهام هوتسبير، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويحل فريق مانشستر سيتي، اليوم الجمعة، ضيفًا على نظيره توتنهام بملعب توتنهام هوتسبير، حيث ينطلق اللقاء في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود الأرجنتيني جوليان ألفاريز، هجوم السيتي أمام السبيرز، بمعاونة فيل فودين، برناردو سيلفا، أوسكار بوب.

ويجلس البلجيكي كيفين دي بروين على مقاعد بدلاء مان سيتي، على أن يغيب الهداف النرويجي إيرلينج هالاند عن اللقاء لعدم الجاهزية بسبب الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة توتنهام

حراسة المرمى: أورتيجا 

خط الدفاع: كايل والكر - روبن دياز - ناثان آكي - جوشكو جفارديول

خط الوسط: رودري - ماتيو كوفاسيتش - أوسكار بوب 

وفي الهجوم: برناردو سيلفا - جوليان ألفاريز - فيل فودين.

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