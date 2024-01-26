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السبت 27 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كأس الاتحاد الإنجليزي.. فيرنر يقود هجوم توتنهام أمام مانشستر سيتي

فيرنر مهاجم توتنهام
فيرنر مهاجم توتنهام
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أعلن الأسترالي أنجي بوستيكوجلو، المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة مانشستر سيتي، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

يستضيف فريق توتنهام، اليوم الجمعة، نظيره مانشستر سيتي على ملعب استاد توتنهام هوتسبير، على أن تنطلق المباراة في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود الألماني تيمو فيرنر، هجوم السبيرز أمام السيتي، رفقة البرازيلي ريتشارليسون وبرينان جونسون، بجانب السويدي ديجان كولوسيفسكي.

تشكيل توتنهام لمواجهة مانشستر سيتي

حراسة المرمى: فيكاريو 

خط الدفاع: بورو - روميرو - دي فان - أودوجيو 

خط الوسط: هويبيرج - بينتانكور - برينان جونسون

وفي الهجوم: ديجان كولوسيفسكي - ريتشارليسون - تيمو فيرنر.

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