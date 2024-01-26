كأس الرابطة.. بيراميدز يكتسح زد بثلاثية ويتأهل لربع النهائي

تأهل فريق بيراميدز إلى ربع نهائي بطولة كأس رابطة الأندية المصرية بعد الفوز على نظيره زد بثلاثية مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة على استاد الدفاع الجوي في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس رابطة الأندية المحترفة في نسختها الثالثة.

سجل ثلاثية بيراميدز فخري لاكاي من ضربة جزاء في الدقيقة 33 ومحمد رضا بوبو في الدقيقة 37 ومروان حمدي في الدقيقة 63، بينما أحرز هدف زد اللاعب شادي حسين في الدقيقة 69.

بهذا الفوز رفع بيراميدز رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثاني ويتأهل لربع نهائي كأس الرابطة برفقة طلائع الجيش المتصدر برصيد 7 نقاط بينما ودع فريق زد البطولة بعدما احتل المركز الثالث برصيد 3 نقاط مع نادي فاركو صاحب المركز الأخير في المجموعه برصيد نقطة واحدة.

وأعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة زد في بطولة كأس الرابطة.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد ميهوب

خط الدفاع: عبد الرحمن صميدة - محمود دونجا - كريم حافظ - أحمد فتحي

خط الوسط: أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - عبد الله السعيد - وليد الكرتي - صامويل أوجو

خط الهجوم: فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: يوسف نادر - محمود زلاكا - إسلام عيسى - صامويل أومسا - يوسف أسامة - إبراهيم عادل - محمود أوكا - دودو الجباس - مروان حمدي.