بعد التعنت والتصريحات الفاضحة.. «الجارديان»: القضية الفلسطينية قد تطيح بنتنياهو

رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحلفاؤه من اليمين المتطرف حل الدولتين مرارا وتكرارا، ومع ذلك فإن الولايات المتحدة غير مستعدة لدعوتهم إلى ذلك، ولكن الكثيرين يتساءلون: " هل سيقف جو بايدن في وجه بنيامين نتنياهو يوما ما؟". وفي هذا الشأن، نشرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، تحليلًا للإجابة عن هذا التساؤل؛ خاصة وأنه على الرغم من أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد كرر التزامًا روتينيًا بحل الدولتين عندما واجه أزمة في الشرق الأوسط، ولم يكن هناك أي تذمر من البيت الأبيض؛ إلا أن حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة كثفت الاستعمار الزاحف في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية وشددت هيمنتها على الفلسطينيين الذين يعيشون هناك.



ورأى الكاتب كريس ماكجريل في تحليله أن إعلان نتنياهو الأسبوع الماضي بأنه لن تكون هناك دولة فلسطينية، وأنه يعتزم إدامة نسخة إسرائيل من الفصل العنصري من خلال السيطرة العسكرية الدائمة على الضفة الغربية، لم يكن اكتشافًا عظيمًا لواشنطن؛ لكن التوقيت يعني أنه هذه المرة لا يمكن تنحيته جانبا بهذه السهولة.



وأضاف التحليل أن أحد آثار هجوم حماس في ٧ أكتوبر هو إعادة القضية الفلسطينية إلى دائرة الضوء الدبلوماسية بعد أن تخلت الولايات المتحدة وحلفاؤها عن أي محاولة حقيقية لحل الصراع في السنوات الأخيرة وألقته في الظل. كما أشار ماكجريل إلى أنه خلال فترة ولاية نتنياهو الطويلة كرئيس لوزراء إسرائيل، واصل السياسيون في واشنطن وبروكسل ولندن التحدث من حين لآخر عن حل الدولتين، ولكن في التحدث إليهم على انفراد، بدا في كثير من الأحيان أنهم خلصوا إلى أن الفلسطينيين كانوا شعبًا مهزومًا - وهكذا تواطئوا في قمع الفلسطينيين من خلال ترك نتنياهو يمضي في الاستيلاء على الأراضي.



موقف إدارة بايدن من تصرفات نتنياهو الفاضحة

وأوضح تحليل الجارديان أنه قد تثار اعتراضات من حين لآخر على تصريحات أو تصرفات فاضحة بشكل خاص من قبل وزراء حكومة نتنياهو العنصريين، لكن لم يكن أحد يدعم أقواله بأفعال لاحقة، على الأقل إدارة بايدن. وأضاف: "لقد قطع البيت الأبيض شوطًا طويلًا لتجنب المواجهة مع إسرائيل حتى قبل دعمه غير المشروط إلى حد كبير للحرب الحالية في غزة، والتي أودت بحياة أكثر من ٢٥ ألف شخص، معظمهم من الأطفال والنساء، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية". وبعد أسبوعين من هجوم حماس، قال بايدن إن الأزمة بين إسرائيل وغزة يجب أن تؤدي إلى "جهود مركزة" لإنشاء دولة فلسطينية، وفي الأسبوع الماضي، ومع تحول الاهتمام إلى ما سيأتي بعد ذلك، رفض نتنياهو بصراحة أي خطة من هذا القبيل.



وفي سعيه اليائس للتهرب من الواقع، حاول بايدن أن ينكر أن نتنياهو كان يعني ما قاله، وزعم البيت الأبيض أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أبلغ الرئيس في مكالمة هاتفية أنه لا يزال منفتحًا على حل الدولتين في ظل ظروف معينة.



ورد نتنياهو بتغريدة مفاجئة قتل فيها تلك الفكرة: "لن أتنازل عن السيطرة الأمنية الإسرائيلية الكاملة على المنطقة بأكملها غرب الأردن - وهذا يتعارض مع الدولة الفلسطينية". وتساءل المحلل كريس ماكجريل: "لماذا يصدر نتنياهو مثل هذا التصريح في هذا الوقت، ليحرج علنًا رئيس أهم وأقوى حليف لإسرائيل؟ أم لأنه تعلم أنه يستطيع ذلك دون أي تكلفة حقيقية؟".



وأضاف ماكجريل: "كان نتنياهو يضع عينه على السياسة الداخلية؛ فهو يريد حشد الدعم في ائتلافه اليميني المتطرف من خلال كبح التجدد المفاجئ للحديث في العواصم الأجنبية حول إعادة الدولة الفلسطينية إلى المسار الصحيح، بما في ذلك التقارير التي تفيد بأن البيت الأبيض يتطلع إلى التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الإسرائيلية المقبلة والدول العربية".



لكن البيان يعكس أيضًا شعور نتنياهو بالإفلات من العقاب؛ إذ اعتاد القادة الإسرائيليون أن يبذلوا قصارى جهدهم للبقاء على الجانب الأيمن من البيت الأبيض على الأقل، لكن نتنياهو وجد أنه لا توجد عواقب حقيقية للازدراء الصريح عندما واجه الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، واستمر في تدفق المساعدات العسكرية والحماية الدبلوماسية دون انقطاع.



ورأت "الجارديان" أنه من المغري الاعتقاد بأن الأمور قد تكون مختلفة بعد رحيل نتنياهو؛ وأظهرت استطلاعات الرأي أن معظم الإسرائيليين يلومونه على الإخفاقات السياسية والعسكرية التي سمحت لحماس وغيرها من الجماعات المسلحة بذبح ١٢٠٠ شخص واختطاف أكثر من ٢٠٠ آخرين في ٧ أكتوبر؛ ولكن ليس هناك الكثير من الدلائل على وجود التزام جدي بالتفاوض على صفقة قابلة للتطبيق مع الفلسطينيين بين خلفاء نتنياهو المحتملين، ومن غير المرجح أن يتم ذلك دون ضغوط أمريكية جدية.



واختتم التحليل بأنه ربما يكون من المبالغة أن نأمل أن يدخل بايدن، في مواجهة تعنت نتنياهو. ولكن إذا لم يكن الرئيس الأمريكي مستعدًا للقيام بذلك، فسوف يكون من الواضح أكثر من أي وقت مضى لبقية العالم أن الولايات المتحدة اختارت الوقوف إلى جانب القمع.

