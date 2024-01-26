كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان تتعهد بتعزيز التعاون لردع تهديدات كوريا الشمالية

أكد وزيرا الخارجية والدفاع الكوري الجنوبيان، جو تيه-يول وشين وون-سيك، اليوم الجمعة، على أهمية تعزيز التعاون الثلاثي بين بلادهما والولايات المتحدة للرد بشكل فعال على التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية.

جاء ذلك خلال لقائيهما مع عضو الكونجرس الأمريكي جو ويلسون، الذي يزور كوريا الجنوبية حاليًا، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)

وشدد وزير الخارجية الكوري الجنوبي على أن العلاقات الثنائية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة صارت قوية في جميع المجالات، معربا عن أمله في أن يواصل البلدان تطوير العلاقات بناء على التنسيق الوثيق.

كما شكر وزير الخارجية الكوري الجنوبي الكونجرس الأمريكي على إرسال رسالة قوية حول التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

من جانبه، شدد وزير الدفاع الكوري الجنوبي على ضرورة تعزيز التعاون مع الدول التي تتقاسم القيم المشتركة، بالإضافة إلى تعزيز جهود الردع ضد تهديدات كوريا الشمالية من خلال التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

وأعرب ويلسون عن وجهة نظر مفادها أن التطوير النووي والصاروخي لكوريا الشمالية يشكل تهديدا ليس فقط لشبه الجزيرة الكورية بل أيضا للمجتمع الدولي ككل.

واتفق الجانبان على التعاون لمواصلة تطوير التحالف الثنائي.