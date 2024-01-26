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السبت 27 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

سقوط أمطار على مدن وقرى القليوبية (صور)

أمطار بالقليوبية
أمطار بالقليوبية
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شهدت مدن وقرى محافظة القليوبية، مساء اليوم الجمعة لليوم الثاني على التوالي سقوط أمطار ما بين متوسطة وشديدة، ضربت أنحاء المحافظة دون تأثر الحركة المرورية وحركة الأفراد على الطرق الرئيسية أو شوارع المدن.

تزامنا مع الأمطار متفاوتة الشدة شهدت محافظة القليوبية انتشار السحب الكثيفة في سماء المحافظة وسط إعلان اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، حالة الطوارئ لمواجهة الأمطار والطقس السيئ لليوم الثاني على التوالي.

ومع سقوط الأمطار التي ضربت القليوبية جري التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، ونشر معدات وسيارات شفط المياه بالمناطق الحيوية بالمحافظة والتأكيد بصفة مستمرة على جاهزية المحطات وطلمبات الروافع والشبكات وتطهير شنايش الأمطار وصلاحية المولدات الكهربائية وتوافر المواد البترولية اللازمة لتشغيل المولدات وخطة الانتشار المعدة، والتأكد من عملها بكامل طاقتها.

فيما دفعت الشركة بعدد من المعدات لرفع آثار الأمطار وتجمعات المياه خاصة في الأنفاق وعلى الطرق الرئيسية.

أمطار بالقليوبية

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