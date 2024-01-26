رجال الطائرة يكتسحون بوروندي في أولى مباريات تصفيات المنطقة الخامسة

حقق منتخب مصر للكرة الطائرة للرجال الفوز على نظيره منتخب بوروندي في أولى مبارياته بتصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة للألعاب الأفريقية والتي تقام خلال الفترة ما بين 26 وحتى 28 يناير الجاري داخل صالة اتحاد الشرطة بالقاهرة.

وجاءت نتائج الأشواط على النحو التالي:

25-17

25-12

25-16

وكان قد تمكن منتخب مصر للسيدات من تحقيق الفوز اليوم في المباراة الأولى على منتخب كينيا بنتيجة 3-1 في مباراة قوية من الجانب المصري.

وحرص المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة وحسن عابد المدير التنفيذي للاتحاد ومدير البطولة، على تهنئة منتخبي الرجال والسيدات عقب تألقهما في اليوم الأول للبطولة.

وأشاد قمر بما قدمه رجال وسيدات مصر في اليوم الأول للبطولة مشددا على مواصلة هذا التألق في المباريات القادمة لتحقيق اللقب خاصة وأن البطولة تلعب على أرض مصر.

ومن المنتظر أن يخوض منتخب السيدات المباراة الثانية غدا أمام المنتخب الكيني في تمام الرابعة عصرا ويحتاج للفوز من أجل حسم لقب البطولة، أما في حالة فوز منتخب كينيا فسيتم اللجوء لمباراة فاصلة يوم الأحد في نفس التوقيت.

أما منتخب مصر للرجال فسيواجه نظيره المنتخب الكيني في المباراة الأخيرة يوم الأحد المقبل في تمام السادسة مساء.

وتضم قائمة المنتخب الوطني للرجال كلًا من:

ياسين محمد - أشرف اللقاني - أحمد صابر - رضا هيكل - سيف عابد - هشام يسري - عبد الرحمن سعودي - محمد عثمان - عبد الرحمن الشحات - محمد مجدي - عمر شريف - محمد مصطفى لعبة - عبد الرحمن الحسيني - محمد عسران - أحمد عزب - حمزة الصافي - يوسف خالد - محمد رضا - عبدالله نصر شعبان - ياسين أشرف ابو الحسن.

فيما تضم قائمة منتخب السيدات كلًا من:

دعاء محمد - دانا شوقي - سهيلة وفيق - هنا تامر - مي محمود - تقى مدحت - نور إيهاب - ندى حمدي - مريم متولي - داليا مرشدي - اية خالد- ندى مرجان - ملك إسماعيل - ندى معوض - سابين عابد - سارة أمين - زينة العلمي - شهد الفقي - أيسل نديم - ندى وليد - مريم مصطفى حبيبة زعتر.