ads
السبت 27 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

قيس الشيخ نجيب يعلق على الجدل المثار حول دوره في مسلسل "الخائن"

قيس الشيخ نجيب
قيس الشيخ نجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشف الفنان السوري قيس الشيخ نجيب أنه كان هناك الكثير من ردود الأفعال و الاختلاف هه‍في وجهات النظر حول شخصية سيف التي يقدمها في مسلسل “الخائن”.

واعتبر قيس أنه في البدايات كان هناك شبه هجوم على الشخصية وهذا ما اعتبره جيداً لأن الجمهور لم يعتاد أن يراه في مثل هذه الشخصيات.

و أضاف في تصريحات تليفزيونية أن شخصية سيف استفزته كممثل و لهذا قدم الكثير مما لديه من مخزون و أعطاها قدر ما يستطيع.

وأضاف أن هذه الشخصية لا تشبهه بتاتاً عدا في بعض الصفات القليلة جداً و المتعلقة بحبه لأولاده فقط

و قال قيس أن المقاربة لهذه الشخصية أتعبته جداً لأنه كرجل لم يكن واضحاً و لكن هو عاشق و لسيدتين بالوقت نفسه و يعشق أولاده و نفسه أيضاً لذلك أحس أن الدور فاقع على حد وصفه .

 

https://www.instagram.com/reel/C2kU5ihipAH/?igsh=OHFya2thbXVpc2Fo

قيس الشيخ نجيب الخائن سيف