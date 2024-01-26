قيس الشيخ نجيب يعلق على الجدل المثار حول دوره في مسلسل "الخائن"

كشف الفنان السوري قيس الشيخ نجيب أنه كان هناك الكثير من ردود الأفعال و الاختلاف هه‍في وجهات النظر حول شخصية سيف التي يقدمها في مسلسل “الخائن”.

واعتبر قيس أنه في البدايات كان هناك شبه هجوم على الشخصية وهذا ما اعتبره جيداً لأن الجمهور لم يعتاد أن يراه في مثل هذه الشخصيات.

و أضاف في تصريحات تليفزيونية أن شخصية سيف استفزته كممثل و لهذا قدم الكثير مما لديه من مخزون و أعطاها قدر ما يستطيع.

وأضاف أن هذه الشخصية لا تشبهه بتاتاً عدا في بعض الصفات القليلة جداً و المتعلقة بحبه لأولاده فقط

و قال قيس أن المقاربة لهذه الشخصية أتعبته جداً لأنه كرجل لم يكن واضحاً و لكن هو عاشق و لسيدتين بالوقت نفسه و يعشق أولاده و نفسه أيضاً لذلك أحس أن الدور فاقع على حد وصفه .

https://www.instagram.com/reel/C2kU5ihipAH/?igsh=OHFya2thbXVpc2Fo