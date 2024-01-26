مساعد وزير الخارجية الفلسطيني: حكم محكمة العدل الدولية هو انتصار للقانون الدولي

الجمعة 26/يناير/2024 - 06:01 م

أكد السفير عمار حجازي مساعد وزير الخارجية الفلسطيني أن اليوم هو يوم تاريخي، وأن فلسطين ترحب بقرار محكمة العدل الدولية فيما يخص الإجراءات الاحترازية الواجبة بخصوص الشكوى المقدمة من جنوب إفريقيا.

وأضاف حجازي في تصريحات نقلتها قناة "إكسترا نيوز" أن إسرائيل فشلت في التهرب من المساءلة، كما فشلت في تبرير ما ترتكبه من فظائع.

وأشار إلى أن قضاة محكمة العدل الدولية قيموا ما قُدم لهم من حقائق ووقائع ومعطيات قانونية من قبل جنوب إفريقيا ولم يتأثروا بمحاولة دولة الاحتلال لتسييس ما قدمته.

وأكد أن حكم محكمة العدل الدولية اليوم هو انتصار للقانون الدولي والإنسانية ورفض واضح للفوضى والمعايير المزدوجة، متابعًا: "هذه رسالة واضحة لدولة الاحتلال وداعميها بأن لا أحد فوق القانون أو خارج نطاق المساءلة".