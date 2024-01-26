حامل وعندك برد.. نصائح مهمة ومفيدة للوقاية والعلاج

الكثير من الأشخاص يتعرضون في فصل الشتاء لنزلات البرد الشديدة، وخاصة النساء في فترة الحمل تكون معرضة لهذا النوع من البرد والأنفلونزا الموسمية؛ لذلك تكون أكثر حرصًا على صحتها وصحة جنينها ويرجع ذلك لعدم قدراتها على أخذ العلاجات لتماثلها للشفاء.

ومن جانبه، أوضح الدكتور مجدي بدران أستاذ المناعة والحساسية بطب عين شمس، أن نزلات البرد للحامل بمثابة إزعاج وقلق لأنها تأخذ وقتا أكبر للرجوع لطبيعتها وتماثلها للشفاء؛ وذلك بسبب أن جهاز المناعة لديهن يتعرض لتغيرات بالإضافة إلى ضعفه وعدم مهاجمته أي فيروسات.

وأوضح بدران، أنه أثناء فترة الحمل، يتعرض جسم الحامل للكثير من التغييرات التي يمكن أن تؤثر على صحة الجنين، حيث قد تتأثر بعوامل هرمونية تحدث أثناء الحمل، فمثلا أعراض انسداد واحتقان الأنف قد يحدث بسبب هرمون البروجسترون، الذي يرتفع نسبته بشكل أثناء الحمل، والذي قد يجعل التنفس ضيقا أثناء الأنفلونزا والبرد بسبب انتفاخ الممرات الأنفية وزيادة كمية المخاط، ما قد يسبب عدم الراحة.

وعن أسباب وطرق العلاج هي:

- المرأة تحتاج إلى الراحة والهدوء التام، حتى يتمكن الجسم على التعافي بسرعة ومقاومة الأمراض.

- يجب أن يكون الجسم رطبا باستمرار لتخفيف الاحتقان، ويمكن استخدام بخاخات الملح للأنف لجعل التنفس مريحا وآمنا، خلال فترة الحمل مع استنشاق البخار الدافئ لتخفيف آلام الحلق واحتقانه.

- في حال سوء الأعراض أو عدم التعافي يجب التوجه للطبيب لوصف الأدوية المناسبة لحالتها.