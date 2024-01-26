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الجمعة 26 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مصدر أمني عراقي: استهداف قاعدة "عين الأسد" بالطيران المسير

قاعدة عين الأسد
قاعدة عين الأسد
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أعلن مصدر أمني عراقي عن تعرض قاعدة "عين الأسد" لقوات التحالف الدولي غربي الأنبار اليوم /الجمعة/، للاستهداف من قبل الطيران المسير. 

ذكرت ذلك الوكالة العراقية للأنباء نقلا عن المصدر الأمني دون التطرق لمزيد من التفاصيل.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت منذ عدة أيام إصابة جندي عراقي جراء إطلاق العديد من الصواريخ الباليستية من قبل مسلحين في غرب العراق مستهدفين قاعدة "عين الأسد" الجوية.

 

وطالب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني - في تصريحات الأسبوع الماضي - بوضع جدول زمني لإنهاء مهمة التحالف الدولي، وذلك بعد التوتر الذي أثارته الضربات الأمريكية ضد فصائل عراقية.

عين الاسد التحالف الدولي غربي العراق