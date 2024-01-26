اشتعال أسعار الفراخ في مصر اليوم الجمعة.. الأعلى منذ شهور

الجمعة 26/يناير/2024 - 01:02 م

سجلت بورصة الدواجن، اليوم الجمعة 26 يناير 2024، ارتفاعًا في أسعار الفراخ، حيث ارتفعت بنحو جنيهين، لتصل إلى 75 جنيهًا للكيلو في المزارع، وفقًا لرئيس شعبة الثروة الداجنة في غرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد.

وسجل أعلى سعر للفراخ في بورصة الدواجن اليوم، 81 جنيهًا للكيلو، مع اختلافات جغرافية في التسعير.

وتتخذ الهيئة العامة للخدمات البيطرية إجراءات احترازية لمواجهة الأمراض الوبائية في الثروة الحيوانية والداجنة من خلال لقاحات محلية الإنتاج.

أما بالنسبة لأسعار بورصة الدواجن العمومية، فقد شهدت زيادة بنحو جنيهين لتبلغ 75 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض.

وأكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، عبدالحكيم محمود، اهتمام الدولة بدعم الثروة الداجنة وتوفير أماكن للاستثمار لدعم صناعة الدواجن.

في سياق متصل، ارتفعت أسعار بورصة الدواجن "محمد عادل" إلى 75 جنيهًا، وتعتبر مصر واحدة من أهم الأسواق المستهدفة لصادرات الدواجن المصرية في الدول العربية وشرق آسيا وأفريقيا.

وزادت أسعار الدواجن الساسو في بورصة الدواجن العمومية إلى 81 جنيهًا للكيلو، ووصلت أسعار الأمهات البيضاء إلى 58 جنيهًا في المزارع.

في بورصة الدواجن "منير السقا"، ارتفعت الأسعار إلى 75 جنيهًا للدواجن البيضاء.