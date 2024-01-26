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الجمعة 26 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

استعدادات أمنية لتأمين نهائي أفريقيا لليد بين مصر والجزائر

نهائي افريقيا لليد
نهائي افريقيا لليد بين مصر والجزائر
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أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة مباراة مصر والجزائر على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي في نهائي أمم أفريقيا لكرة اليد. 

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الأفريقية فرقًا أمنية لتأمين المباراة التي تنطلق في السادسة مساء يوم السبت المقبل الموافق 27 يناير، حيث يتطلع منتخب مصر للحفاظ على لقبه الأفريقي والتأهل إلى أولمبياد باريس 2024.

وتؤمن الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية دخول الجماهير للاستاد، مع تأمين لاعبي الفريقين وطاقم التحكيم.

ويطمح منتخب مصر في التتويج بالنجمة الأفريقية التاسعة فى تاريخه فى ظل الفوز  برصيد 8 ألقاب، أعوام 1991،1992 ،2000 ،2004 ،2008 ،2016,2020 ,2022 ، فيما حصد منتخب مصر مركز الوصيف 6 مرات من قبل، والمركز الثالث مثلها، حيث شارك الفراعنة فى 23 نسخة مسبقا ولم تشارك مصر فى أول نسختين أعوام 1974، 1976.

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