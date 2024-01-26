طقس مائل للدفء على جنوب سيناء.. والعظمى في سانت كاترين 16 درجة

تشهد محافظة جنوب سيناء، اليوم الجمعة، طقسًا مائلًا للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، والعظمى بالمحافظة بلغت 22 درجة والصغرى 14 درجة، ونشاط رياح 36 كيلو مترًا / الساعة على مناطق من المحافظة على فترات متقطعة، العظمى بمدينة سانت كاترين 16 درجة، والصغرى 3.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة اليوم، على مدن المحافظة:

رأس سدر الصغرى 11 والعظمى 20.

طابا الصغرى 12 والعظمى 20.

كاترين الصغرى 3 والعظمى 16.

طور سيناء الصغرى 13 والعظمى 20.

شرم الشيخ الصغرى 14 والعظمى 22.

من جانب آخر، أعلنت الإدارة العامة للمرور بجنوب سيناء، أن الحالة المرورية على الطرق الصحراوية، تشهد سيولة تامة على معظم طرق مدن المحافظة، لا سيما عدم تلقي غرفة العمليات أي بلاغات تفيد بوجود معوقات على الطرق أو تأثير على الحركة المرورية.

وفي بيان لهيئة الأرصاد الجوية المصرية أشارت إلى استمرار فرص سقوط الأمطار علي السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تكون متوسطة الشدة تمتد خفيفة إلى متوسطة علي مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناه وخليج السويس ووسط سيناء قد تمتد خفيفة إلى القاهرة.

وتنشط الرياح الشمالية الغربية علي مسطح البحر المتوسط مما يؤدي إلى ارتفاع الامواج كما تنشط أيضًا علي القاهرة والوجة البحري والسواحل الشماليه وجنوب البلاد مما يزيد من الاحساس ببرودة الطقس.

أما عن الأجواء فتظل مائلة للبرودة خلال ساعات النهار وتكون شديدة البرودة ليلا.