سجن كبير.. إسرائيل تشيد منطقة عازلة بطول قطاع غزة (فيديو)

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تلفزيونيا، بعنوان: "سجن كبير لعقاب الفلسطينيين.. إسرائيل تشيد منطقة عازلة بطول قطاع غزة".

وأوضح التقرير التلفزيوني بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يسعى لتشييد منطقة عازلة أو بالأحرى سجن أكبر حول غزة لتضييق الخناق على سكان القطاع المحاصر أو من نجى منهم عقب العدوان الغاشم الذي يشنه على القطاع، كأن آلة القتل الإسرائيلية لم تكتف بالأرواح التي سرقتها منذ 7 أكتوبر الماضي ردا على عملية "طوفان الأقصى".

وأشار التقرير التلفزيوني إلى أن تقارير إعلامية أمريكية أكدت أن إسرائيل تمضي قدما في إنشاء منطقة عازلة بطول قطاع غزة وبعمق يصل إلى نحو كيلومتر، حيث قامت بتجريف مساحات كبيرة من الأراضي والطرقات، وهدم أكثر من 1100 مبنيا في المناطق الشرقية للقطاع من جهتي الشمال والجنوب.

ولفت التقرير التلفزيوني إلى أنه رغم تأكيد عدد من المسؤولين الإسرائيليين أن الهدف من المنطقة العازلة هو السماح لمستوطني غلاف غزة بالعودة إلى منازلهم بأمان ونزع سلاح الفصائل الفلسطينية لضمان عدم تكرار عملية "طوفان الأقصى"، إلا أن عدة صحف إسرائيلية انتقدت الفكرة وأكدت أنها ستخلق مشاكل تفوق الفائدة من إنشاءها وأن إسرائيل ستواجه ضغوطا دولية لإخلائها مرة أخرى.