مدبولى يتفقد جناح هيئة الرقابة الإدارية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

تفقد الدكتو الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، جناح هيئة الرقابة الإدارية بمعرض القاهر الدول للكتاب، واستمع إلى شرح عن أقسام الجناح والمطبوعات المتاحة لزواره والفعاليات التي تنظمها الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية بمناسبة مشاركتها بالمعرض.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء للدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي يقام تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وقد اختتم رئيس مجلس الوزراء جولته التفقدية لجناح هيئة الرقابة الإدارية بالاطلاع علي استطلاع الرأي الخاص بقياس إدراك المواطنين لجهود الدولة في مجال منع ومكافحة الفساد،وقام بتدوين كلمة بسجل زيارات الهيئة.

وأكد أن مشاركة هيئة الرقابة الإدارية بالمعرض تأكيداَ على أهمية التوعية بمخاطر الفساد ونشر قيم النزاهة والشفافية بالمجتمع متطلعًا لبذل المزيد من الجهد في مجال منع ومكافحة الفساد لرفعة بلدنا الغالي مصر.