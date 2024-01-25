«فايننشال تايمز»: خطة بقيمة 1.5 تريليون يورو لتحقيق اقتصاد خالٍ من الكربون

في خطوة غير مسبوقة نحو مستقبل أخضر، اقترحت المفوضية الأوروبية مخططًا استثماريًا هائلًا يبلغ ١. ١.٥ تريليون يورو سنويًا بين عامي ٢٠٣١ و٢٠٥٠ لتحقيق هدف خفض انبعاثات الغازات الدفيئة إلى الصفر بحلول منتصف القرن.

ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى تحويل التحديات المناخية إلى فرص اقتصادية، وتحفيز الابتكار في مجالات التكنولوجيا النظيفة، وخفض الانبعاثات بنسبة ٩٠٪ بحلول عام ٢٠٤٠ وتحقيق "الحياد المناخي على مستوى الاقتصاد" بحلول عام ٢٠٥٠، وذلك بحسب وثيقة اطلعت عليها صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية.

وقالت الوثيقة إن المستوى المرتفع من الاستثمار سيفوق بكثير التكلفة الهائلة لعدم التحرك مع تزايد وضوح آثار ظاهرة الاحتباس الحراري، وأضافت أن إبقاء ارتفاع درجات الحرارة عند مستوى ١.٥ درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة يمكن أن يوفر للاتحاد الأوروبي خسائر اقتصادية قدرها ٢.٤ تريليون يورو بين عامي ٢٠٣١ و٢٠٥٠ ويخفض صافي تكاليف واردات الوقود الأحفوري بمقدار ٢.٨ تريليون يورو خلال الفترة نفسها.

ويُنظر إلى الهدف الجديد بنسبة ٩٠٪، وهو الحد الأدنى من النطاق الذي أوصى به المجلس الاستشاري العلمي للاتحاد الأوروبي، على أنه وسيلة لتسريع العمل المناخي مع تزايد الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الأحداث المناخية المتطرفة.

وبموجب قانون المناخ الخاص بالكتلة، تلتزم حكومات الاتحاد الأوروبي بخفض الانبعاثات بنسبة ٥٥٪ بحلول عام ٢٠٣٠ مقارنة بمستويات عام ١٩٩٠، والوصول إلى صافي الصفر بحلول عام ٢٠٥٠.

وتقول بعض مجالات الصناعة والزراعة إن المتطلبات مرهقة للغاية وسط ارتفاع معدلات التضخم والآثار اللاحقة لأزمة الطاقة الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا.

وهاجم المزارعون على وجه الخصوص التنظيم البيئي، مع انتشار الاحتجاجات من هولندا إلى بلجيكا وألمانيا وفرنسا ورومانيا في الأسابيع الأخيرة.

ودعا زعماء، من بينهم رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون ورئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دي كرو، إلى "وقفة" في تشريعات المناخ العام الماضي، حيث أدت التداعيات السياسية لإجبار المستهلكين والشركات على تغيير العادات الراسخة منذ فترة طويلة إلى تأجيج المخاوف من رد فعل عنيف.

وقال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي إن العواصم الأخرى من غير المرجح أن تؤيد مبلغ ١.٥ تريليون يورو ما لم يتم تأطيره على أنه جيد "ليس فقط للمناخ، ولكن ربما للتكنولوجيا الخضراء أو ما شابه ذلك".

وتشير مسودة النص إلى "الفرصة" التي يوفرها التحول الأخضر "لنصبح قوة رائدة في قطاعات التكنولوجيا النظيفة، وتحقيق الاستقرار في فواتير الطاقة، وخلق فرص عمل جيدة للمستقبل، وتحسين نوعية حياتنا، وحماية أنفسنا من أسوأ الآثار"، من المخاطر المرتبطة بالمناخ.

للوصول إلى هذا الهدف، تقول الوثيقة إن الاتحاد الأوروبي سيحتاج إلى قطاع كهرباء خالٍ من الكربون بالكامل تقريبًا بحلول عام ٢٠٤٠، وتحويل القوى العاملة في الكتلة إلى الصناعات الخضراء وخفض إجمالي في استهلاك الوقود الأحفوري بنسبة ٨٥٪ مقارنة بمستويات عام ١٩٩٠.

وأضافت أن النفط المستخدم في السفن والطائرات ووسائل النقل الأخرى سيشكل غالبية استخدام الوقود الأحفوري المتبقي.

باستثناء النقل وتكلفة شراء سيارات جديدة، فإن الاستثمار المطلوب للوصول إلى هدف ٩٠ في المائة سيكون "قريبًا" من ٦٦٠ مليار يورو سنويًا بين عامي ٢٠٣١ و٢٠٥٠، وقدرت المفوضية في السابق الاستثمار الإضافي المطلوب للوصول إلى هدف الكتلة لعام ٢٠٣٠ بمبلغ ٣٦٠ مليار يورو سنويًا.

ولا بد من إنفاق جزء كبير من هذه التكنولوجيا على التوسع السريع في تكنولوجيا احتجاز الكربون، التي لا تزال في مرحلة أولية، من أجل احتجاز الانبعاثات المتبقية.

وتشير مسودة منفصلة تحدد استراتيجية لإدارة الكربون إلى أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يلتقط ٤٥٠ مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا بحلول عام ٢٠٥٠ للوصول إلى هدفه الصافي الصفري، ارتفاعا من المستويات التي لا تذكر اليوم.

وتشير وثيقة ٢٠٤٠ أيضًا إلى أن الأنشطة الزراعية، بما في ذلك تربية الماشية واستخدام الأسمدة، من المتوقع أن تصبح أكبر مساهم في انبعاثات الغازات الدفيئة في الاتحاد الأوروبي.

وتضيف الوثيقة أن إحدى طرق الحد من ذلك "يمكن أن تكون عكس سعر الانبعاثات الزراعية بشكل أفضل في سلسلة القيمة الغذائية"، في إشارة إلى إمكانية إدخال القطاع في نظام تجارة الانبعاثات في الكتلة، الذي يفرض ضريبة على الملوثين.

ومن المقرر أن تنشر الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي الوثيقة، وهي مسودة مبكرة يمكن إعادة كتابتها، في ٦ فبراير المقبل، وستشكل نقطة انطلاق للنقاش حول هدف ٢٠٤٠، الذي سيغذي اقتراحًا تشريعيًا رسميًا بمجرد تشكيل مفوضية جديدة.

