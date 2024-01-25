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الخميس 25 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب سيارة نقل على الطريق الزراعي بالبحيرة

صورة إرشيفية
صورة إرشيفية
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أصيب 6 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم الخميس، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الزراعي ( الأسكندرية - القاهرة)، أمام قرية الفقي التابعة لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة.
تلقي مدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث بالطريق الزراعي وبالانتقال والفحص تبين إنقلاب سيارة نقل وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص وتم نقلهم لمستشفي كفر الدوار لتلقي العلاج اللازم.

المصابين هم كل من: "ج.ف، 42 عامًا، و.م، 38 عامًا، ا.م، 32 عامًا،  ب.م، 48 عامًا، ح.م، 36 عامًا، م.ر، 28 عامًا"، وجار تقديم الإسعافات الطبية اللازمة لهم.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة.

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