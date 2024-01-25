معرض الكتاب.. "الراقصون مع النجوم" جديد المترجم أحمد الشريف

يشارك الكاتب والمترجم أحمد الشريف، بالمجموعة الشعرية "الراقصون مع النجوم" مختارات من الشعر النرويجي، الصادر حديثا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، ضمن إصدارات الهيئة في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ55، التي انطلقت أمس الأربعاء وتستمر حتى ٦ فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية في التجمع الخامس.

صدر الكتاب تزامنا مع معرض القاهرة الدولى للكتاب، واختيار دولة النرويج ضيف شرف المعرض، فجاء المنجز بمقدمة قصيرة ومكثفة للكاتب أحمد الشريف، صاحب الترجمة أو من وضع في العربية بحسب المقدمة أربعة عشر شاعرا وشاعرة.

جاءت هذه الترجمة دقيقة وذات سلاسة فى اللغة مع معرفة بمرجعية وإشارات ورموز القصائد المترجمة، وشملت أيضا شعراء كتبوا فى بدايات القرن العشرين وعشرينيات ،وثلاثينيات، وأربعينيات، وخمسينيات القرن العشرين حتى شعراء لا يزالون على قيد الحياة.

أما عن الشعر النرويجى فعنده تاريخ وتراث غنى يعود إلى الوراء عدة مئات من السنين، منذ شعراء الشمال والإسكندنافيين القدامى حتى عصرنا الراهن.

ولقد كان هذا الشعر جزءا مهما من الإرث الأدبى والثقافي، تغنى في بدايته وبطريقته الخطابية كمعظم الشعر فى العالم بالأساطير والأبطال بنبرة عالية ولغة كلاسيكيه وقافية وإيقاع حتى وصل على مر السنين ومع التغيرات الزمنية والتاريخية، ورويدا مع الوقت إلى تطلعات الإنسان الروحية واشواق البشر واحلامهم ثم تقلصت النغمة الفخمة والزخارف واللغة المتعالية أو الصعبة ودخل العالم المعيش ولغة الحياة اليومية إلى القصائد.

لا تصدق الصقيع الذى يخفض سلام الثلج

فى شعرك.

دائما على الأرض فى مكان ما

ربيع مبكر.

لا تصدق الظلام عندما يختفي الضوء

فى قبضة الشفق

دائما على الأرض فى مكان ما

شروق شمس.

"قصيدة على الأرض فى مكان ما، أندريه بيركه" قيل الكثير عن الترجمة، لكن بات معروفا أن الترجمة التى يتم فيها نقل مزايا العمل الأصلى كله إلى لغة أخرى بتفصيل دقيق ومشاعر قوية إضافة إلى أفكار العمل الأول بأسلوب ونمط مماثل للأصل مع جميع اليسر فى البناء، بمثابة نجاح للترجمة وهذا ما يظهر فى هذه المجموعة الشعرية المترجمة بلغة شاعرية رفيعة المستوى واختيار موفق للكلمات والعبارات والمعاني المماثلة بين اللغتين العربية والنرويجية، فتحية لهذا الجهد المبذول وهذه الترجمة، مع الإشادة بدور الهيئة المصرية العامة للكتاب فى إصدار هذا الكتاب فى زمن قياسى وإخراج فنى ممتاز.

ومن الأبيات المجتزاءة من قصيدة لشاعر الغابة "هانس بورلي":

هذا الفرح المحترق بالصقيع فى الحياة

يبحث عنك فى المخاضات،

عند نيران المخيمات، عند مفترق الطرق،

دائما _

حتى فى أيام الحزن،

حتى فى أيام المحن والانكسار

يبحث الفرح عنك.

الكاتب والمترجم أحمد الشريف يقيم في أوسلو منذ ثمانية عشر عاما، فاعلا ومشاركا فى الفعاليات والأحداث الثقافية، وتعاون مع مؤسسة Norla من قبل فى ترجمة مختارات من النثر والشعر النرويجى بالتعاون مع الكاتب والمترجم العراقى الراحل وليد الكبيسى.

هذه هى المرة الأولى التى يترجم فيها إلى العربية ومن اللغة النرويجية مباشرة هذا العدد الكبير من الشعراء، فهناك ترجمات لشعراء نرويجيين منفردين من النرويجية أو عبر لغة وسيطة، لكن هذة الترجمة من اللغة الأم لأربعة عشر شاعرا وشاعرة هى الأولى.