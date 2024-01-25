القوات الصومالية تقتل 20 من مسلحي حركة الشباب في وسط البلاد

أعلن جهاز الأمن والمخابرات الصومالية (نيسا)، اليوم الخميس، أنه نفذ عملية ناجحة ضد إرهابيي حركة الشباب في منطقة جالهيري بإقليم جلجادود وسط الصومال، مما أسفر عن مقتل أكثر من 20 مسلحا وتدمير معداتهم.

وبحسب بيان صادر عن المخابرات الصومالية، تم تنفيذ العملية بمساعدة الشركاء الدوليين الذين قدموا الدعم الجوي والاستخبارات، بحسب ما أوردته وكالة صونا الصومالية.

وقال البيان إن العملية استهدفت محطة إذاعية تستخدمها حركة الشباب لنشر الدعاية ومنشأة كانوا يصنعون فيها المتفجرات ويخططون لهجمات.

وأضاف البيان أن العملية تأتي في إطار الجهود المستمرة للقضاء على حركة الشباب في البلاد واستعادة السلام والاستقرار وتعهدت المخابرات الصومالية بمواصلة القتال ضد الجماعة الإرهابية حتى القضاء عليها بالكامل.