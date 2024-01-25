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الخميس 25 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بالصور.. تفاصيل الاجتماع الفني لبطولة كأس العالم للرماية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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عقدت اللجنة العليا المنظمة لبطولة كأس العالم للرماية "القاهرة 2024 – مسدس – بندقية – بندقية خرطوش"، والتي تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، الاجتماع الفني للبطولة تحت إشراف الاتحاد المصري للرماية برئاسة اللواء حازم حسني رئيس الاتحادين الأفريقي والمصري وعضو الاتحاد الدولي للرماية في مقر قاعة الاجتماعات بميادين الرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

حضر الاجتماع الفني الإيطالي لوتشانو روسي رئيس الاتحاد الدولي للرماية، وروبرت فرنشاك المندوب الفني للاتحاد الدولي وطارق شرارة مدير البطولة، بالإضافة للحكام المُكلفين من الاتحاد الدولي لإدارة البطولة ومندوبي الدول المشاركة.

وناقش الاجتماع الجوانب الفنية للمسابقات والقواعد المنظمة للمشاركات، كما تناول الاجتماع الإجابة على كل الاستفسارات من مندوبي الفرق المشاركة.

واستهل حازم حسني الاجتماع بالترحيب بالدول المشاركة في البطولة التي تُقام بالعاصمة الإدارية الجديدة، في بلدهم الثاني مصر، مؤكدًا بذل قصارى الجهد لتوفير كل سبل الدعم والراحة لجميع الوفود للاستمتاع بإقامة سعيدة طوال أيام البطولة

يذكر أن بطولة كأس العالم للرماية تقام في الفترة من 24 يناير وحتى 1 فبراير المقبل على ميادين الرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية في العاصمة الإدارية، بمشاركة 65 دولة.

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