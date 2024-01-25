حضور جماهيري بعرض فيلم "الشهيد" بمركز الثقافة السينمائية

أقام مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير د. حسين بكر احتفالية خاصة بمناسبة مرور ٧٢ عاما على أعياد الشرطة، عرض خلالها فيلم "الشهيد" للمخرج عاطف شكري.

الفيلم من إنتاج المركز القومي للسينما، وأعقب عرض الفيلم ندوة مع صناع الفيلم أدارها الناقد محمد بدر الدين، تناقش خلالها المخرج والجمهور حول أحداث للفيلم التة تفاعلوا معها بشدة مع الفيلم، وطالبوا د.حسين بكر رئيس المركز بمزيد من الأفلام مثل نوعية هذا الفيلم.

وفى نفس السياق، تم تكريم المخرج عاطف شكري والكاتب محمد نبيل والناقد محمد بدر الدين بمنحهم شهادات تقدير.

يعد الفيلم ملحمة وطنية كبرى، وهو مأخوذ عن كتاب "حكايات الولاد والأرض" للكاتب محمد نبيل الذي يتناول حياة مجموعة من شهداء الجيش والشرطة، حيث يتناول الفيلم قصة استشهاد ثلاثة من أبطال الجيش والشرطة، هم: رقيب ق.م عماد أمير رشدي، رائد شرطة محمد أنور جمعة، مقدم ق.م شريف محمد عمر.

جدير بالذكر أن الفعاليات تقام تحت إشراف الكاتبة أمل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية