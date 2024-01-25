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الخميس 25 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

لافروف: العلاقات الروسية الأمريكية في أدنى مستوياتها

وزير الخارجية الروسي
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف
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أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن العلاقات الدبلوماسية بين روسيا والولايات المتحدة في أدنى مستوياتها، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أي مباحثات مهمة، والأحاديث الجارية مملة للغاية، والمقترحات تتدفق أولا في اتجاه ومن ثم تنحرف في الاتجاه الآخر.

وقال لافروف أمس الأربعاء، إن مجمل الأحاديث التي تدور بين البلدين حاليا تتلخص في نقاشات مملة تتعلق بعمل السفارات وشروط عمل بعثتنا الدبلوماسية في الولايات المتحدة وعمل الدبلوماسيين الأمريكيين في روسيا، والمشاركة في فعاليات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

وأوضح وزير الخارجية، أن الطرد المتبادل للدبلوماسيين بين موسكو وواشنطن بدأ عام 2016 تحت إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما.

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف العلاقات الروسية الأمريكية