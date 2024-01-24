أمم أفريقيا 2023.. تشكيل مباراة الكونغو الديمقراطية ضد تنزانيا

أعلن الفرنسي سباستيان ديسابر، المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة تنزانيا، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا 2023.

ويلتقي منتخب الكونغو الديمقراطية بنظيره التنزاني، اليوم الأربعاء، على ملعب أمادو جون كوليبالي، حيث تنطلق المباراة في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود فيستون ماييلي، مهاجم فريق بيراميدز، هجوم منتخب الكونغو الديمقراطية، بينما يأتي حميد ماو لاعب فريق طلائع الجيش على رأس تشكيل منتخب تنزانيا في مواجهة الليلة.

ويملك منتخبا الكونغو الديمقراطية وتنزانيا فرصة للتأهل لدور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، سواء كمتصدرين للمجموعة السادسة أو في المركز الثاني أو كأفضل ثوالث.

ويحتل منتخب الكونغو الديمقراطية، وصافة جدول ترتيب المجموعة السادسة من مجموعات أمم أفريقيا 2023 برصيد نقطتين، خلف المغرب المتصدر بـ4 نقاط، وبالتساوي في عدد النقاط مع منتخب زامبيا صاحب المركز الثالث، بينما يتذيل تنزانيا الترتيب بنقطة وحيدة.

تشكيل منتخب الكونغو الديمقراطية

حراسة المرمى: مباسي نزاو

خط الدفاع: كالولو - مبيمبا - باتوبيسيكا - ماسوكو

خط الوسط: بيكيل - موتوماسي - كاكوتا

وفي الهجوم: سيلاس - فيستون ماييلي - ويسا يوان.

تشكيل منتخب تنزانيا

حراسة المرمى: مانولا

خط الدفاع: موايكيندا - موامينيتو - إبراهيم حماد - محمد حسين

خط الوسط: ديسماس - سلوم - حميد ماو

وفي الهجوم: منوجا - ساماتا - مسوفا.

تقام بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار، خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير 2024 بمشاركة 24 منتخبًا.

وجاءت مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2023، كالتالي.

المجموعة الأولى: كوت ديفوار - نيجيريا - غينيا الاستوائية - غينيا بيساو.

المجموعة الثانية: مصر - غانا - الرأس الأخضر - موزمبيق.

المجموعة الثالثة: السنغال - الكاميرون - غينيا - جامبيا.

المجموعة الرابعة: الجزائر - بوركينا فاسو - موريتانيا - أنجولا.

المجموعة الخامسة: تونس - مالي - جنوب أفريقيا - ناميبيا.

المجموعة السادسة: المغرب - الكونغو الديمقراطية - زامبيا - تنزانيا.