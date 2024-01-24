أمم أفريقيا 2023.. تشكيل منتخب المغرب لمواجهة زامبيا

أعلن وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة زامبيا، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا 2023.

يواجه منتخب المغرب، نظيره الزامبي، اليوم الأربعاء، على ملعب لاورينت بوكو، على أن ينطلق اللقاء في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود أيوب الكعبي، هجوم أسود الأطلس أمام منتخب زامبيا، ويعاونه حكيم زياش وسفيان بوفال، ودعم هجومي من عز الدين أوناحي وإسماعيل الصيباري.

ويسعى المنتخب المغربي للفوز على زامبيا وحصد الثلاث نقاط؛ من أجل التأكيد على تأهله إلى دور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا 2023.

ويتصدر منتخب المغرب، جدول ترتيب المجموعة السادسة من مجموعات كأس أمم أفريقيا 2023 برصيد 4 نقاط، بينما يحتل منتخب زامبيا المركز الثالث وفي رصيده نقطتين، أما الكونغو الديمقراطية يأتي في مركز الوصافة بنقطتين أيضًا، فيما يتذيل تنزانيا الترتيب بنقطة وحيدة.

تشكيل منتخب المغرب لمواجهة زامبيا

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: أشرف حكيمي - نايف أكرد - يونس عبدالحميد - يحيى عطية الله

خط الوسط: سفيان أمرابط - عز الدين أوناحي - إسماعيل الصيباري

وفي الهجوم: حكيم زياش - أيوب الكعبي - سفيان بوفال.

تقام بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار، خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير 2024 بمشاركة 24 منتخبًا.

وجاءت مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2023، كالتالي.

المجموعة الأولى: كوت ديفوار - نيجيريا - غينيا الاستوائية - غينيا بيساو.

المجموعة الثانية: مصر - غانا - الرأس الأخضر - موزمبيق.

المجموعة الثالثة: السنغال - الكاميرون - غينيا - جامبيا.

المجموعة الرابعة: الجزائر - بوركينا فاسو - موريتانيا - أنجولا.

المجموعة الخامسة: تونس - مالي - جنوب أفريقيا - ناميبيا.

المجموعة السادسة: المغرب - الكونغو الديمقراطية - زامبيا - تنزانيا.