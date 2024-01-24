لبنان وإيطاليا يؤكدان دعمهما لوقف التصعيد في المنطقة

بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي انطونيو تاياني، اليوم الأربعاء، الوضع في المنطقة وسبل التهدئة في الجنوب اللبناني.

وأكد ميقاتي أن لبنان يؤيد الحل السلمي في المنطقة، وأن لإيطاليا وأوروبا دورًا أساسيًا في الدفع بهذا الاتجاه.

كما شدد على أن لبنان مع تطبيق القرارات الدولية بحرفيتها، خاصة القرار 1701، واستمرار التعاون بين الجيش وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل).

من جهته، أكد الوزير الإيطالي أن بلاده ستبذل جهودًا للتهدئة وإحلال السلام في المنطقة، مشددًا على مساندة بلاده للبنان في مواقفه، والاستمرار في المساعدة لبسط التهدئة في الجنوب.