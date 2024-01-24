حركة فتح: الاحتلال الاسرائيلي يستهدف من الحرب الشعب الفلسطيني

قال عبد الفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح، إن الاحتلال الإسرائيلي بدأ الحرب ويستهدف من خلالها الشعب الفلسطيني، وبالتالي سارت لهم معركة مصير لأنها تستهدف مستقبل وجود الشعب الفلسطيني.

وأضاف "دولة"، خلال مداخلة على شاشة قناة القاهرة الإخبارية، أن المخطط الإسرائيلي في الضفة الغربية تكشف منذ أن اعتلى الائتلاف اليميني المتطرف سدة الحكم في دولة الاحتلال، وبدءوا يتحدثون صراحة عن مشروعات الاستيطان والضم والتهجير للوصول في النهاية إلى وهم "إسرائيل الكبرى".

وأوضح أن المخطط هو صهيوني يميني تلمودي محكوم بعقلية يمينية يعودون فيها، حتى الموجودون داخل مؤسسة الحكم، يعودون لرجال دين، وبالتالي يذهبون إلى تديين الصراع، لذلك المعركة على كل الجبهات وكل ما هو فلسطيني.

وأشار إلى أنه في غزة أصبح المخطط واضحا على شكل مجازر إبادة جماعية وتدمير لكل ما هو حي، وفي الضفة هناك عدوان على كل المدن والقرى والمخيمات والمسجد الأقصى، وتصعيد في عملية الاستيطان واعتداء وتنكيل متواصل على الأسرى والأسيرات داخل سجون الاحتلال، بجانب التنكيل بمن يتم اعتقالهم وأهاليهم.