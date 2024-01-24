شعبة المواد الغذائية: مصر الأكثر جذبا للاستثمار في المنطقة بفضل البنية الأساسية

قال حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية إن مصر هي الدولة الأكثر جذبا للاستثمار في المنطقة، بفضل المشروعات الكبيرة التي نفذتها الدولة في مجال البنية الأساسية خلال الفترة الماضية.

وأضاف المنوفي في تصريحات صحفية اليوم، أن المصريين بالخارج يقومون بدور كبير في الترويج للاستثمار حيث تعد مصر الأكثر جذبا للاستثمار ومن خلال المشاركة في اللقاءات، سواء داخل مصر أو خارج مصر والتواصل مع المسؤولين الحكوميين في الخارج بهدف جذب الاستثمارات إلى مصر مع تعميق التعاون الاقتصادي.



‏وأشاد المنوفي بالدور الذي تقوم به وزارة الهجرة في التواصل مع المصريين في الخارج ودعوتهم إلى المؤتمرات، لافتا إلى أن المصريين فى الخارج أدوا خلال الفترة الماضية بدور كبير في دعم الدولة المصرية وهو دور لابد من استمراره وتعميقه خلال الفترة المقبلة.

وأكد المنوفي أهمية تواصل الجهات المصرية في الخارج وربط أبناء الجيلين الثاني والثالث من المصريين في الخارج بالوطن الأم وحثهم على دعم الدولة المصرية والاستثمار فيها والمساهمة في تنميتها ‏خاصة أن المصريين في الخارج لديهم وعي وحس وطني كبير.