غدا.. قصور الثقافة تحتفل بعيد الشرطة بالفيوم

تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، احتفالية ثقافية وفنية في السابعة مساء غد الخميس، بنقابة الزراعيين بالفيوم، ضمن برنامج احتفالات وزارة الثقافة بالذكرى الـ ٧٢ لعيد الشرطة.

ويتضمن الحفل ندوة بعنوان "رجال الشرطة حراس الوطن" يشارك فيها اللواء أشرف عزيز عضو مجلس النواب سابقا، واللواء عمرو هويدي رئيس مجلس إدارة نادي المقاصة، والعميد هاني رشاد، إلي جانب لقاء شعري مع الفنان محمود عبد المعطي.

كما يختتم الحفل بعرض فني للفرقة القومية للموسيقي العربية بقصر ثقافة الفيوم، وتقدم باقة متنوعة من الأغاني الوطنية بقيادة المايسترو حسن شاهين.

وتقام الفعاليات بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وينظمها فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل، ضمن برنامج حافل لهيئة قصور الثقافة بجميع المحافظات احتفالا بعيد الشرطة.