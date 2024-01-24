بدء عرض "قمر الغجر" على مسرح البالون بالعجوزة

الأربعاء 24/يناير/2024 - 02:24 م

بدأت أحداث العرض المسرحي “قمر الغجر” على مسرح البالون بكورنيش العجوزة، والعرض بطولة ميرنا وليد، علاء حسني، أمال رمزي، مصطفى عثمان، وحسان العربي، من تأليف وإخراج الدكتور عمرو دوارة.

ويحكي النص المسرحي عن حياة مجموعه من الغجر يعيشون في قرية ساحلية يختلطون فيها مع الصيادين وأصحاب المراكب، وفجأة ينزل إلى القرية مجموعة من طالبات الفنون الجميلة، وبينهم طالب شاب من عائلة ذات مال ونفوذ.

ويقع هذا الشاب في غرام قمر بنت شيخ الغجر. وتتعقد المشكلة حينما يكتشف الشاب أن الغجر لايتزوجون من الأغراب.

وتتوالى أيام عرض المسرحية حتى نهاية فبراير المقبل، ثم تستأنف العروض مرة أخرى خلال الموسم الصيفي على مسارح مدينة الاسكندرية.