"المؤتمر": كلمة السيسي عن الصبة الخرسانية بالضبعة رسالة للعالم بقدرة مصر على صنع المستحيل

قال المهندس علاء والي، أمين حزب المؤتمر بمحافظة الجيزة، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء مشاركته عبر خاصية الفيديو كونفرانس مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مشروع الصبة الخرسانية الرابعة لمشروع الضبعة النووية، رسالة للعالم بقدرة مصر على صنع المستحيل وتحقيق التقدم والتنمية.

وأوضح المهندس علاء والي، في تصريحات صحفية له، أن مشروع وضع الصبة الخرسانية للوحدة الرابعة بمحطة الضبعة النووية مسار جديد في توطيد العلاقات المصرية الروسية.

وأكد علاء والي، أن مشروع الضبعة النووية والاستخدام السلمي للطاقة النووية هو مستقبل الأجيال القادمة، علاوة على مساهمته في تحقيق العديد من الإنجازات في كافة المجالات الصناعية والاقتصادية والاجتماعية.

وأشار المهندس علاء والي، إلى أن مشروع الضبعة النووية سيسهم في تزفير الطاقة الكهربائية في مصر لعشرات السنين القادمة مما يسمح بتصدير الطاقة الكهربائية إلى أوروبا مما يحقق طفرة هائلة في الاقتصاد الوطني.

ولفت علاء والي، إلى أن مشروع الضبعة النووية كان حلم الرئيس السيسي الذي يتم تنفيذه حاليا وسيدخل حيز التشغيل قريبا، والذي يستهدف تأمين حاجات مصر، علاوة على أنه سيكون على أعلى درجات الأمان وبأحدث تكنولوجيا مستخدمة في المفاعلات النووية بالعالم.