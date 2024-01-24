انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة ببشتيل

كلفت جهات التحقيق بالجيزة بانتداب المعمل الجنائي؛ لمعاينة حريق نشب داخل شقة سكنية بعقار في منطقة بشتيل، وفحص آثار الحريق؛ لمعرفة أسبابه وحصر الخسائر الناجمة عنه، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.



كان مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من عقار أمام موقف الأتوبيس.



وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بسيارتي إطفاء بالتنسيق مع مأمور القسم.



وتبين من خلال فحص الأجهزة الأمنية أن الحريق نشب بشقة بالطابق الثاني لمنزل مكون من 5 أدوار حارة المخلصين بالله، ويحاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران.