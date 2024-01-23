اللجنة الأولمبية المصرية: أداء منتخب اليد في بطولة إفريقيا يدعو للفخر

هنأ المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، رئيس الاتحاد المصري للسباحة، الاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة الدكتور محمد الأمين وللاعبي والجهاز الفني لمنتخب اليد بعد تأهل الفراعنة إلى بطولة العالم في نسخة عام 2025، التي ستُقام في كرواتيا والنرويج والدنمارك.

وصعد منتخب مصر لكرة اليد إلى بطولة العالم المقبلة بعد وصول الفراعنة إلى نصف نهائي بطولة أمم إفريقيا لليد التي تستضيفها مصر على صالات استاد القاهرة حتى 27 يناير الجاري.

وقال المهندس ياسر إدريس في تصريحات رسمية، إن المنتخب المصري لكرة اليد استطاع اكتساب احترام المنتخبات المشاركة في البطولة الإفريقية لما له من سجل كبير في تاريخ التتويج بالبطولة القارية والتي فاز بها على مدار تاريخ مشاركته بـ 8 نسخ.

وأضاف “إدريس” أن تأهل المنتخب الوطني لكرة اليد إلى بطولة العالم في النسخة المقبلة يعد دافعا قويا لاستكمال رحلة المكاسب في البطولة الإفريقية حتى تحقيق لقب البطولة من أجل الوصول إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وتابع: أن اللجنة الأولمبية المصرية تعمل على توفير الدعم اللازم لكافة الاتحادات الرياضية بالتنسيق مع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة من أجل الوصول إلى أولمبياد باريس بأكبر بعثة في تاريخ مصر، والذي يزيد من نسبة زيادة غلة الميداليات الأولمبية.

نجح المنتخب الوطني الأول لكرة اليد رجال في التأهل إلى المربع الذهبي بأمم إفريقيا لليد بعدما تمكن من تحقيق الفوز على نظيره أنجولا بنتيجة 37/25 في لقاء دور الثمانية ببطولة أفريقيا الذي أقيم اليوم الثلاثاء حيث يتأهل أصحاب المراكز الـ5 الأوائل في البطولة القارية.

تشهد البطولة مشاركة 16 منتخبًا، تضم 5 منتخبات عربية في، وهى منتخب مصر «البلد المستضيف وحامل اللقب»، بالإضافة إلى منتخب تونس الأكثر تتويجا بالبطولة، والمنتخب الجزائري، والمنتخب الليبي والمنتخب المغربي، كما تشارك منتخبات كاب فيردي والكونغو الديمقراطية وزامبيا ورواندا وغينيا والكاميرون وجمهورية الكونغو والجابون وأنجولا ونيجيريا وكينيا.

تم تقسيم المنتخبات المشاركة في كأس أمم إفريقيا لليد 2024 لـ16 منتخبًا إلى 4 مجموعات بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، تُلعب مواجهات الدور الأول بنظام دوري من دور واحد.

يطمح منتخب مصر في التتويج بالنجمة الأفريقية التاسعة في تاريخه في ظل الفوز برصيد 8 ألقاب، أعوام 1991،1992،2000،2004،2008،2016،2020 ،2022، فيما حصد منتخب مصر مركز الوصيف 6 مرات من قبل، والمركز الثالث مثلها، حيث شارك الفراعنة في 23 نسخة مسبقا ولم تشارك مصر في أول نسختين أعوام 1974، 1976.