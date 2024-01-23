انقلاب تريلا واشتعال النيران بكابينة السائق على دائرى المنصورة

شهد طريق المنصورة الدائرى بمحافظة الدقهلية منذ قليل انقلاب سيارة نقل "تريلا" محمله بالحديد واشتعال النيران بكابينة السائق مما أدى إلى توقف حركة المرور فيما تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق.

كان إخطار قد ورد لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجده بانقلاب تريلا واشتعال النيران بها على الطريق الدائرى بالمنصورة .

على الفور انتقل ضباط المباحث وقوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء والاسعاف الى مكان البلاغ وبالفحص تبين انقلاب سيارة نقل "تريلا" محمله بالحديد واشتعال النيران بكابينة السائق نتيجة حدوث ماس كهربائى بها .

فيما تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق والذى لم يسفر عن أى خسائر فى الأرواح أو إصابات وتم فتح الطريق للسيارات .

جارى تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.