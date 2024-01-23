إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارة نقل بـ 8 سيارات بالمريوطية.. شاهد

أصيب 5 أشخاص بكسور وجروح مختلفة، إثر حادث اصطدام سيارة نقل بـ 8 سيارات أعلى الطريق الدائري بالمريوطية، مما أسفر عن سقوط 3 سيارات منها، (نقل محملة بالأغنام وميكروباص وملاكي).

وأوضحت التحقيقات الأولية، بالجيزة، أن سبب الحادث هو اختلال عجلة القيادة بيد سائق التريلا.

وأضافت التحريات، أن سيارة نقل تحمل مقطورة محمّلة بمواد بناء، يقودها سائق يُدعى “هلال” (33 عامًا)، مقيم بمحافظة سوهاج، وقد اختلت عجلة القيادة في يده نتيجة عدم احتساب وتقدير المسافات بين السيارات، ما نتج عنه الاصطدام بـ 8 سيارات، وحدوث تلفيات بها، وانقلاب سيارة ملاكي وميكروباص وسقوط سيارة نقل محملة بالأغنام.

وأضافت التحريت أن 5 أشخاصا أصيبوا فى الحادث وهما سائق السيارة التي تحمل الأغنام، وقد أصيب باشتباه في كسر بالرسخ الأيمن، وكان بصحبته "علي" 25 عامًا وهو عامل مقيم بمحافظة أسيوط، وقد أصيب بكسور متفرقة في الجسم، إلى جانب إصابة ٣ من مستقلي السيارات الأخرى.

وبدورها قامت الإدارة العامة للمرور، برفع آثار الحادث من الطريق؛ وازالة السيارات المتصادمة من نهر الطريق واستئناف الحركة المروريةأمام قائدى السيارات وسحب الكثافات المرورية.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين أعلي الطريق الدائري، وبالانتقال والفحـص تبين أنه أثناء سير سيارة نقل مقطورة محملة بمواد بناء قيادة عامل أصل إقامته محافظة سوهاج اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف "الطارة" والاصطدام بـ 8 سيارات ونتج عن الحادث انقلاب سيارتين ملاكي وميكروباص وسقوط سيارة نقل محملة بالأغنام من أعلى الدائري وكذا إصابة ٥ أشخاص جري نقلهم إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وتم التحفظ علي قائد السيارة المتسببة في الحادث واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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