اختلال عجلة القيادة وراء حادث تصادم 9 سيارات أعلى الطريق الدائري

اصطدمت سيارة نقل مقطورة محملة بمواد بناء بسيارات عقب اختلال عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في إنقلاب سيارتين ملاكي وميكروباص وسقوط أخري محملة بالاغنام من أعلي الطريق الدائري بالجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين أعلي الطريق الدائري، وبالإنتقال والفحـــص تبين أنه أثناء سير سيارة نقل مقطورة محملة بمواد بناء قيادة عامل أصل إقامته محافظة سوهاج اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطاره والاصطدام ب8 سيارات ونتج عن الحادث انقلاب سيارتين ملاكي وميكروباص وسقوط سيارة نقل محملة بالاغنام من أعلي الدائري وكذا إصابة 3 أشخاص جري نقلهم إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وتم التحفظ علي قائد السيارة المتسببة في الحادث واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.