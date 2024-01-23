رئيس جامعة القناة يشهد أول اجتماع لمجلس معهد الدراسات الأفروآسيوية

أشاد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس بما وصل له معهد الدراسات الأفروآسيوية بالجامعة من تطوير، مؤكدا أن المعهد يسعى إلى تعميق المعرفة بالشئون الأفريقية والآسيوية، وإعداد أفضل البرامج العلمية والتدريبية والبحثية، في مجال البحوث والدراسات الأفريقية والآسيوية ، وتطويرها بشكل دائم، بما يجعلها تواكب التقدم العلمي على مستوى العالم .

جاء ذلك خلال رئاسته لأول مجلس بمعهد الدراسات الأفروآسيوية للدراسات العليا، والذي عقد اليوم، وحضره الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، و الدكتورة سهير أبو عيشه أمين عام الجامعة.



وكان في استقبالهم الدكتورة سحر حساني عميد معهد الدراسات الأفروآسيوية، وباقي أعضاء المجلس.



حيث أعرب رئيس الجامعة عن سعادته لحضوره أول انعقاد لمجلس المعهد منذ نشأته، مشيدا بالتطور الملحوظ الذي يشهده المعهد، سواء من النواحي التعليمية و إعداد الطلاب، أو البنية التحتية والتجهيزات.

وقد أكد الدكتور ناصر مندور على أهمية الدور الذي يقوم به المعهد من تعميق الوعي المصري بأهمية الانتماء الأفريقي الآسيوي ، وتحسين الصورة المتبادلة بين المصريين وأشقائهم بقارتي أفريقيا وآسيا ، وتدعيم العلاقات المصرية والعربية بالقارتين .

وهذا ما يتضح في أعداد الطلاب الوافدين بالمعهد من قارتي أفريقيا و آسيا، حيث يضم المعهد 25 وافدا من إندونيسيا -الصين – تونس- سوريا- نيجيريا.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث إلى اهتمام المعهد بإجراء الدراسات والمشروعات البحثية، في المجالات التي تهم المجتمع، وتسهم في تحقيق علاقات أوثق بين مصر والدول الأفريقية والآسيوية الشقيقة .

كما يقدم الخدمات البحثية والاستشارية والعلمية والتدريبية، التي تتطلب من جانب المستفيدين من أنشطة المعهد ، وخاصة من جانب مصر وفئات المجتمع المدني والقطاع الخاص .

وأوضح نائب رئيس الجامعة أن المعهد يعد من المعاهد القليلة جدا المختصة بالدراسات العليا على مستوى جمهورية مصر العربية، التي ترتكز في دراستها على قارتين : قارة أفريقيا وقارة آسيا، وهو ما يحمله اسم المعهد (معهد الدراسات الآفروأسيوية للدراسات العليا).

بينما تحدث الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب عن الالتزام بالمعايير الدولية للتميز في الأنشطة والبرامج والخدمات التي يقدمها المعهد.

مشيرا إلى سعي المعهد إلى إعداد خريجين متخصصين في الشئون الأفريقية والآسيوية، في التخصصات الأكاديمية المتنوعة التي يقدمها المعهد ، بحيث يصبحون على قدر كبير من التنافسية العالمية، والقدرة على الاستمرار في البحوث والتعلم مدى الحياة .

بينما أعربت الدكتورة سحر حساني عميد المعهد عن سعادتها بتواجد رئيس الجامعة والنواب بأول جلسة يعقدها المعهد، مثمنة على الدور الكبير والدعم الذي قدمته إدارة الجامعة للمعهد خلال الفترة السابقة، حتى يظهر بهذا الشكل الذي نفتخر به، موضحة أن المعهد يمنح الدرجات العلمية التالية:

دبلوم الدراسات العليا في الدراسات الأفريقية الآسيوية في أحد التخصصات المذكورة : اللغة الفرنسية- الإعلام العلوم الاجتماعية والنفسية – اللغة العربية وآدابها ولغير الناطقين بها:

-درجة الماجستير في الدراسات الأفريقية الآسيوية في الدراسات الفرانكفونية تخصص اللغويات أو الأدب المقارن- الدراسات الإسلامية – اللغة العربية – الأدب – بحوث المجتمع والإنسان – الدراسات النفسية- التاريخ – الدراسات والبحوث الجغرافية ( شعبة السكان والبيئة- الصناعة والتعدين)

-درجة الدكتوراة في الدراسات الأفريقية الآسيوية في الدراسات الفرانكفونية تخصص اللغويات أو الأدب المقارن- الدراسات الإسلامية – اللغة العربية – الأدب – بحوث المجتمع والإنسان – الدراسات النفسية- التاريخ – الدراسات والبحوث الجغرافية ( شعبة السكان والبيئة- الصناعة والتعدين)

جدير بالذكر أن مجلس المعهد يضم كلا من الدكتورة سحر حساني عميد المعهد، والدكتور حسنين السعيد وكيل المعهد لشئون الدراسات العليا، والدكتور أحمد عوين رئيس قسم اللغة العربية، والدكتور سمير خطاب رئيس قسم علم الاجتماع، و الدكتور محمد عمارة رئيس قسم الإعلام، و الدكتورة شهيرة عبدالله مدرس اللغة الفرنسية بقسم الفرنكوفونية، و الدكتورة فاطمة صقر مدرس بقسم الدراسات الإسلامية و الدكتور سامح سعد مدرس بقسم اللغة الإنجليزية،و الدكتور شيماء حسن علي مدرس بقسم الإعلام.

و يذكر أن معهد الدراسات الأفروآسيوية للدراسات العليا أنشئ بقرار وزاري رقم (3086) بتاريخ 31-7-2019 ويضم أربعة أقسام :

1-قسم الدراسات والبحوث في العلوم الاجتماعية والنفسية: يضم شعبة بحوث المجتمع والإنسان- شعبة الدراسات والبحوث النفسية- شعبة التاريخ

2-قسم الدراسات والبحوث في المكتبات والمعلومات والإعلام. يضم شعبة الإعلام- شعبة المكتبات والمعلومات.

3-قسم الدراسات والبحوث الجغرافية: يضم شعبة دراسات وبحوث السكان والبيئة الجغرافية- شعبة دراسات وبحوث الصناعة في التعدين والطاقة المتجددة.

4-قسم الدراسات والبحوث في اللغات وآدابها. دراسات وبحوث اللغة العربية وآدابها و(للناطقين بلغات أخرى)، ويضم تخصص الأدب واللغة والدراسات الإسلامية- برنامج الدراسات الفرانكفونية وآدابها.